Seebad Ahlbeck

Laut Fahrplan und persönlicher Erfahrung braucht der schnellste ICE von Berlin HBF nach Anklam: 1 Stunde 58 Minuten. Meine Frage ,wie kann dann der Zug über die Karniner Brücke in 2 Stunden in den Seebädern sein?

Die 130 Millionen sind geschätzt. Das es oft viel mehr werden, zeigen unzählige Projekte wie Elbphilharmonie, BER u.s.w. Früher fuhren auch kein ICE auf der Strecke, d.h. die Brücke müssten dafür auch belastbar sein. Warum nutzt man nicht das vorhandene Netz und setzt mehr Züge ein. Es sind so viele entlastende Projekte in Planung: Wolgaster und hoffentlich Zirchower Ortsumgehung, Kreisel in Ahlbeck Ortseingang. Vielleicht erst mal mit den geplanten Vorhaben beginnen und zügig zu Ende führen, bevor man sich mit weiteren Mammutprojekten verzettelt.

Karin Erdmann