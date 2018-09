Zingst

Es sind zu viel Ungereimtheiten, als das man hier einfach von einer Bevorzugung reden kann. Ein Zusammenspiel unter "Freunden" hat hier Gesetze umgangen, gebeugt oder gar gebrochen, egal, wie sollen wir das Vertrauen in Kontrollbehörden erhalten, wenn der oberste Dienstherr, der Innenminister, selbst Nutznießer dieser Machenschaften ist. Es gebietet hier des politischen und auch des persönlichen Anstands, dass der Minister selbst Konsequenzen zieht, um so zu versuchen das Vertrauen in die zuständigen Behörden und Amtsträger wieder aufzubauen!

Michael Schmidt