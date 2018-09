Görlitz

Solche Artikel verärgern mich. Zusätzlich zu dem Ärger, der sich bei mir während des jährlichen Sommerurlaubs auf Usedom einstellt. Wie sich die meisten Urlauber benehmen, ist unbeschreiblich. Da wird der Dreck überall hingeworfen, es werden Dünen zertrampelt, Kinder zum Urinieren in die Dünen geschickt, fast jeder drückt seine aufgerauchte Kippe in den Sand, Radfahrer steigen selbstverständlich auf die für sie gesperrten Promenadenabschnitten NICHT ab und fahren fröhlich klingelnd und schimpfend durch die Besuchermenge des Seebrückenfestes.

Es ist ja erwiesen, dass der Mensch während des Urlaubs reversibel verblödet, irreversible Rücksichtslosigkeit ist aber nicht hinnehmbar. Für die Einheimischen geht ja das normale Leben in der Zeit weiter und wird dadurch und viele andere Dummheiten nur sehr erschwert. Ich denke da nur an den Weg zur Arbeit, der sich während der Saison noch zusätzlich in die Länge zieht, weil die Leute zu faul sind, die UBB zu nehmen.

Liebe Usedomer, ich weiß, es wird Ihnen nicht helfen, aber Sie haben mein Mitgefühl und auch mein Verständnis, sollten Sie eines Tages die Schnauze voll haben.

Claudia Grätz