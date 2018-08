Greifswald

Bei unserem gestrigen Strandbesuch in Lubmin sind wir leider trotz des herrlichen Wetters nicht zum Baden gekommen, da die Ostsee eine dicke grüne Brühe bildete. Der Verdacht auf Blaualgen (Cyanobakterien) bestätigte sich bei der noch am gleichen Abend vorgenommenen mikroskopischen Kontrolle. Die von mir entnommene Probe wies in nahezu Reinkultur die typischen Zellfäden von Cyanobakterien mit den für diese Gruppe typischen Heterocysten auf. Aus meiner Sicht sollte dieses aktuelle Problem des diesjährigen Lubminer Badesommers nicht weiter bagatellisiert, sondern offen angesprochen werden. Hier ist eindeutig mehr Transparenz gefragt.

Prof. Dr. Rainer Borriss