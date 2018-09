Rostock

Mit den gelieferten Patrouillenbooten, auf die der MV-BT-Abgeordnete Amthor ja so stolz ist, operiert die saudische Küstenwache unter anderem in jemenitischen Gewässern, wo Riad seit 2015 den Transport von Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten in den Jemen verhindert. Dabei blockiert Saudi-Arabien auch Schiffe mit humanitären Hilfslieferungen und Frachtschiffe, die von den Vereinten Nationen auf etwaigen Waffenschmuggel überprüft und für unbedenklich erklärt worden sind. Die Schikanen treffen sogar von der UNO kontrollierte Schiffe, die Medizin transportieren, aber monatelang aufgehalten werden. Dass sich dadurch die Zahl der Cholerainfektionen im Jemen einer Million nähert, ebenso wie die durch Nutzung deutscher Patrouillenboote herbeigeführte Hungersnot, die laut Einschätzung der UNO „Millionen“ das Leben kosten kann, ist natürlich nur „Kollateralschaden“. Hauptsache die Dividenden der Rüstungslobby stimmen. Und die Parteispenden natürlich!

Benno Thiel