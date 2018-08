Grevesmühlen

Michael ist ein Grevesmühlener Original, denn er lebte nachweislich bis 2001 (Bild vorhanden, kann ich schicken) in Grevesmühlen. Hier hatte er sogar ein Haus. Natürlich trat er in anderen Städten oft auf. Dann stand an der Haustür:"Bin auf Tournee".

Dadurch, dass er seine letzten Jahre in Rostock lebte, ist er doch nicht plötzlich ein Rostocker Original! Schade, das der Artikel so ohne die Erwähnung der Grevesmühlener Zeit über die Bühne ging. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Grevesmühlen nicht erwähnt wird. Beim Kartstadtgeburtstag in Wismar vermied man (egal aus welchen Gründen) zu erwähnen , dass Karstadt in Grevesmühlen geboren wurde und hier ein Geschäft mit seinem Vater betrieb.

Noch etwas anderes bewegt mich. Ich habe Probleme mit der neuen Gestaltung der Lokalseiten. Wegen dieser Seiten wird doch eigentlich nur noch eine Zeitung gelesen. Es sind auch hauptsächlich ältere Menschen, die eine Zeitung abonieren! Was sollen Die Artikel von Z.B. von Rostock in "GVM und Umgebung " ? Themen wie alte Bäder in Mecklenburg, wo nicht einmal Boltenhagen als Zweitältestes Bad Erwähnung findet. Auf der anderen Seite würden wir gerne mehr über Veranstaltungen und Geschehen in Travemünde Lesen, das ist die gleiche Entfernung von Grevesmühlen wie unsere Kreisstadt Wismar. Es gibt auch viele Veranstaltungen die besonders von älteren Leuten besucht werden wie Schlagerstars in der Mehrzweckhalle. Leider sind diese den Verantwortlichen keinen Artikel Wert ! Dabei lesen gerade ältere Menschen gerne etwas was Sie betrifft.

Gert Bentin