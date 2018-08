Rostock

Ich wundere mich, wie man solche Zahlen veröffentlichen kann: " jeder 5. taucht gern ohne". Ich war in Markgrafenheide und in Warnemünde am FKK. Was ich dort ständig erlebe: von 100 Personen machen 5 FKK - so ist die Realität. Vor vielen Jahren war es angenehm am FKK zu liegen, heute kommt man sich vor wie im falschen Film.

A. Pahl