Bernau

Orban ist demokratisch zum Ministerpräsidenten seines Landes gewählt worden. Er vertritt somit sein Volk und seine Wähler. Wenn ein EU-Staat entgegen Merkel´s Flüchtlingspolitik seine Grenzen nicht für Migranten öffnet, erhält er ein EU-Strafverfahren wegen "systemischer Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte". Für mich eine Anmaßung sondergleichen!

Weiter so Herr Orban, schon mit der Schließung der Balkanroute, waren Sie für mich "Der Mann des Jahres 2016". Orban hatte schon damals Rückgrat bewiesen, was ich damals von der Seehofer Partei erwartet hatte. Leider vergebens. Jeder soll selber entscheiden, wen er in seine Wohnung lässt. Ich kenne niemanden, der seine Wohnungstür ganzjährig offen lässt. "Welches Blatt wäre heute reich genug, seinen Redakteuren eigene Meinungen gestatten zu können, und welches Gewicht könnten diese Meinungen bei Lesern haben, die nur unterrichtet oder unterhalten werden wollen und die hinter jeder Empfehlung eine Spekulation wittern?" Zitat: Gustave Le Bon

Dirk Mahnke