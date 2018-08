Rostock

In Hiroshima wird jährlich an die vermeintlichen Todesopfer des Atombombenabwurfes durch die Amerikaner gedacht und das mit recht. Was hier und in Nagasaki geschehen ist, war eines von zwei Kriegsverbrechen der Amerikaner. Die Geschichte der Amerikaner ist, dass fast alle USA Präsidenten Kriegsverbrecher waren und sind. Die USA ist nur durch Völkermord an den Ureinwohnern, Landraub von Mexiko und unendlichen Kriegen bis heute gewachsen.

Thomas Hein