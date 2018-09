Rostock

Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen: Die Bundeskanzlerin und die Verteidigungsministerin kritisieren ihren Koalitionspartner auf offener Bühne dafür, dass dieser keinen Grundgesetz- und Völkerrechtsbruch begehen will. Dieser ausgemachte Skandal findet in den Medien leider nur begrenzten Widerhall! Wie gehabt, gilt das Völkerrecht nur für andere, während man für sich selber das Recht in Anspruch nimmt, dieses zu brechen, wenn es gerade passt (oder Washington das verlangt)! Die Kanzlerin schwadroniert von der "gestiegenen Verantwortung" die Deutschland in der Welt "zu übernehmen habe". Die besteht mindestens für die Union offenbar auch in der Beteiligung an völkerrechtswidrigen Angriffen.

Benno Thiel