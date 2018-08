Obergriesbach

Es geht quasi um den sogenannten Spurwechsel. Dieser beinhaltet die Möglichkeit, dass geduldete Asylbewerber, die sich integriert haben, bleiben können. Laut Andrea Nahles von der SPD werden zurzeit die falschen Leute abgeschoben. Man sollte daher die Kontrollsysteme verbessern, um gezielt Personendaten zu überprüfen, um die Lage besser in den Griff zu bekommen, um dann denen eine Chance zu geben, die gut integriert sind, die in Arbeit oder in einer Ausbildung sind.

In der Profildarstellung sollten, egal welche Partei, alle endlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um quasi bewusst Verantwortung zu übernehmen. Fazit Ist, hoffentlich bleibt nicht der Eindruck bei den Wählern bestehen, dass sich die Politik in ihren unterschiedlichen Meinungen nur streitet, statt an der Thematik zu arbeiten. Die Landtags-Wahlen in Bayern und Hessen werden darüber Aufschluss geben in " Facto zur gewissen Ordnung", ansonsten werden CSU und CDU auf dem Spurwechsel der Verlierer sein.

Herbert Clasen