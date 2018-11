Hamburg

Vor dem Training muss Ronald Hinz erst einmal runter auf den Boden. Er ist ein wenig früher gekommen, um das Spielfeld vorzubereiten. Der 52-Jährige tastet über den Hallenboden und befestigt ein weißes Klettband darauf. Mit seinem Stock misst er die Abstände und schafft es tatsächlich, das Band in geraden Linien aufzutragen. Das Klettband soll ihm und seinem Trainingspartner Axel Eichstädt die Orientierung später erleichtern – die beiden sind blind. Der eine spielt mit Hallenschuhen, der andere mit Socken, am liebsten aber barfuß, weil er dann die Linien besser spüren kann.

Ronald Hinz hat einen Verein für Blindentennis gegründet, denn „so etwas gab es in Hamburg noch nicht“. Blindentennis funktioniert mit einem Schaumstoffball, der mit rasselnden Metallstiften gefüllt ist. Ansonsten ähneln die Regeln dem normalen Tennis. Jedem Aufschlag geht aber ein kleiner Wortwechsel der Spieler voran: Der Aufschläger fragt „Ready?“, der Partner antwortet mit „Yes“, auf das ein „Play“ des Aufschlägers folgt. „Es ist sehr anstrengend, weil man alles hören muss“, sagt Hinz im Training.

Sportlich sei er schon immer gewesen, sagt Hinz. Er ist bei den Cyclassics im Tandem mitgefahren, „alle Distanzen von kurz bis lang“, ist Marathon gelaufen und hat am Triathlon teilgenommen. Auch Fußball hat er lange gespielt – in der Blinden-Mannschaft des FC St. Pauli. Er war sogar Nationalspieler und nahm 2008 an der Europameisterschaft im Blindenfußball in Athen teil. „Aber das Verletzungsrisiko ist hoch – und es ist mir in der Tat zu gefährlich geworden.“

Dann las Hinz, der als Richter am Landgericht Hamburg arbeitet, erstmals vom Blindentennis. Im Herbst 2017 machte er einen Workshop im Blindentennis an der Sporthochschule Köln. Andere Blinde für Tennis zu begeistern sei nicht schwierig gewesen, Hallenplätze zu finden dagegen umso mehr. Er habe von drei großen Hamburger Tennisvereinen Absagen kassiert. Schließlich fand er den Betriebssportverband Hamburg und gründete im November 2017 die Sparte Blindentennis bei der Betriebssportgemeinschaft Justiz Hamburg von 1955 e.V.

„Es ist ein toller Sport für Sehende und Blinde“, sagt Hinz. Beim Blindentennis reicht ihm das bislang Erreichte noch lange nicht. „Wir wollen das auch für Kinder anbieten“, sagt Hinz. „Für die ist das motorisch eine glatte Eins – mal ohne Blindenstock durch die Gegend zu laufen.“ Der Vereinsgründer, so scheint es, lässt sich jedenfalls in seinem Elan durch nichts bremsen.

Elisabeth Jessen