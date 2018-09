Feldhusen

Jetzt ist klar, was dem Gemeinderat in Gägelow die Demokratie wert ist. 65,00 Euro pro Jahr ! So hoch ist die Pacht, die ein mutmaßlicher Rechter für die Wiese bezahlen muss. Das wurde natürlich in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, damit man nicht erkennen kann, wer für diese schlimme Entscheidung steht. So macht man die Demokratie kaputt !

Manfred Müller