Rostock

Assad ist klug genug, um die Drohungen des Westens Ernst zu nehmen. Zudem ist er mit seinen Verbündeten, den „Rebellen“, militärisch weit überlegen – auch ohne Giftgas. Es gibt nur eine Seite, die von einem Giftgas-Einsatz in Idlib profitieren würde – die „Rebellen“ selbst. Ost-Ghouta hat gezeigt, dass man medienwirksam inszeniert, nur behaupten muss, dass Assad Giftgas eingesetzt hätte, schon schlägt – ohne eine neutrale Untersuchung abzuwarten – der Westen los. Glaubt man den immer konkreter werdenden Indizien, die russische Quellen gestützt auf Geheimdienst- und Einwohnerinformationen seit Wochen nennen, wird in der Provinz Idlib bereits der nächste Giftgas-Einsatz nach dem Muster Ost-Ghouta mit aktiver Unterstützung der sogenannten Weißhelme vorbereitet.

Es wird der Ort genannt, wo sich das Giftgas befindet und detailliert beschrieben, wie es von der türkischen Grenze dorthin gelangte. Medienvertreter nahöstlicher TV-Sender und eines US-Nachrichtensenders wurden vor Ort beobachtet. Aber da diese Informationen von Russland stammen, sind es natürlich „Fake News“. Die Frage „Wem nutzt ein Giftgas-Einsatz?“ wird in unseren Medien ausgeblendet und als „Wahrheit“ erfährt man meist nur das, was dem Westen und damit den "Rebellen" nutzt. Wie borniert und verantwortungslos müssen deutsche Politiker sein, die bei dieser widersprüchlichen Informationslage die Beteiligung deutscher Kampfflugzeuge am Syrien-Krieg fordern.

Hans Steike