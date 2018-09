Greifswald

Den Fahrradweg Alte 109 von Greifswald nach Stralsund bin ich, mit Freuden aus Oldenburg Friesland, als erste Etappe einer Fahrradtour vor 10 Jahren durch MV gefahren. Gut, dass wir in Stralsund eine gute Küche gefunden haben und das Bier hervorragend mundete. Ich finde, dass die Ansprüche der unterschiedlichsten Nutzer in den Vordergrund gestellt werden sollte. Wenn es eine entsprechende Fahrradfrequentierung zwischen zwei oder mehreren Orten gibt, ist ein Fahrradweg neben der Straße, Bundes oder Landstraße, zu bauen. Aber nur weil Fahrradwege neben einer Bundesstraße vom Bund immer finanziert werden, sollte er nicht gebaut werden.

Ein Fahrradtourist möchte die landschaftliche Besonderheiten zwischen Achterwasser auf Usedom oder Rügen und die Ostseeboden erleben und genießen. An einer Bundesstraße kann er ansonsten auch in Wanneeikel fahren! Mir fehlt eine Planung, wo man die Ziele unterschiedlicher Nutzer in Ausgewogenheit wieder findet. Das Nutzerbedürfnis und nicht die Finanzierungsmöglichkeit sollte den Fahrradwegebau steuern.

Stellt sich weiter die Frage: Wie sollte der Fahrradweg gebaut werden? Asphalt oder gebundene Decke? Eine Abwägung zwischen Komfort und Baupreis. Hochfrequentierte Fahrradwege sollten immer mit Asphalt gedeckt werden. Besondere Nebenstrecken mit geringer Anzahl an Nutzer sollte auch mit wassergebundener Sanddeckung ermöglicht werden. Vergleicht man die Baukosten und die Folgekosten, sowie die Lärmbelastung und den CO2-Ausstoß zwischen den Nutzern eines Fahrradweg und einer Bundesstraße auf den Insel Rügen oder Usedom, wird man sich schnell für den Bau eines Fahrradweges entscheiden können.

Burchard Dreiseitel