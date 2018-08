Berlin

Stadtgrün, auch in Form der Kleingärten, ist sehr wichtig für ein gutes Klima in der Stadt! Oder möchte der Herr OB die Stadt weiter verdichten bzw. versiegeln, also erst Häuser und Straßen bauen und sich hinterher wundern, dass die Stadt immer wärmer wird und auch andere negative Folgen beklagen? Eine Fassadenbegrünung, Parks und andere Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas wird er sicher mit dem Verweis auf hohe Kosten für das Anlegen und Pflege ablehnen! Wo sind eigentlich die Stadtplaner, die es dem OB ausreden?

Detlef Reich