Rostock

Die Hansestadt Rostock rühmt sich, eine besonders kleingartenfreundliche Stadt zu sein! Wir weisen auf ein Negativbeispiel hin, das bar jeglicher Vernunft alle Kleingärten unserer Anlage PÜTTERWEG zerstört, um danach auf der gleichen Fläche Grünflächen und einen See zum Auffangen der Wassermengen anzulegen, die durch die Versiegelung der zu bebauenden Flächen auf dem Gebiet GROTER POHL frei werden. Das klingt wie ein Witz, ist aber Realität.

Für die Bebauung des gesamten Gebietes müssen mehrere historisch gewachsene Kleingartenanlagen weichen, die dann durch umfangreiche Baumaßnahmen versiegelt werden. Die Fläche der Kleingartenanlage PÜTTERWEG ist wegen der unzulässigen durch die DEUTSCHE BAHN verursachten zu hohen Emissionswerte nicht für Wohnungsbau zugelassen, in dem bisher nur existierenden Vorentwurf zum Bebauungsplan des Gesamtgebietes ist ein Grünstreifen enthalten, ein WASSRAUFFANGSEE und weitere Grünflächen sollen angeblich noch aufgenommen werden. Die Hochwassergeschehen durch die Versiegelung von KAUFLAND und am Goetheplatz bestätigten doch, dass sich in der jüngsten Vergangenheit durch die Versiegelung der Grünflächen bereits vieles verschlimmert hat.

In ersten Überlegungen war von einem Erhalt der Kleingartenanlagen ausgegangen, die jetzt in dem Vorentwurf nicht mehr berücksichtigt sind.

Wir fordern, dieses Biotop, diesen kleinen Grünstreifen der KGA PÜTTERWEG und damit auch den interkulturellen Garten wieder in den Entwurf des Bebauungsplanes aufzunehmen!

Nach Aussagen der Stadt soll der Entwurf des Bebauungsplanes bis Ende 2018 Anfang 2019 fertiggestellt sein. Nutzen wir die Zeit!

Neuste Erhebungen gehen davon aus, dass sich die Aussterberate durch menschliche Einflüsse mittlerweile um den Faktor 1000 gegenüber der natürlichen Rate erhöht hat. Zu den weltweit wichtigsten Bedrohungsfaktoren für die Artenvielfalt zählen vor allem Lebensraumverlust und Umweltverschmutzung, Verdrängung der heimischen Flora und Fauna durch eingeschleppte Arten und direkte Eingriffe des Menschen wie etwa durch Wilderei.

Auch der Mensch ist dadurch bedroht Kleingartenanlage PÜTTERWEG soll vernichtet werden, helft dieses Biotop zu retten!

Peggy Fischer