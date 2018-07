Rostock

Bewahrung unserer letzten innerstädtischen Grünflächen, wichtiger als je zuvor! Zukünftige Generationen werden es uns danken.

Nachverdichtung in den Städten - das schafft Wohnraum, erhöht aber auch die Gefahr von Hitzeinseln und Überflutungen. Ein Dilemma, das lösbar ist, sagt eine Studie.Unter dem Stichwort "Nachverdichtung" spuckt die Online-Suchmaschine wenig Positives aus: nörgelnde Anwohner, klagende Bürgerinitiativen, warnende Umweltschützer. Der Tenor ist klar: Was bebaut ist, kann nicht mehr grün werden. Und das hat nicht nur für das Auge und das Wohlbefinden Folgen: Es gibt weniger Windschneisen, über gepflasterten oder zubetonierten Böden hat die Hitze leichtes Spiel.

"Städte, vor allem Innenstädte, sind Wärmeinseln, so dass jede weitere Flächenversieglung, vor allem in heute bereits stark verdichteten Quartieren zur weiteren Erwärmung beiträgt", warnt Ulrich Kriese vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Und auch Wasser kann schlechter versickern, was die Gefahr von Überflutungen steigen lässt. Beides wird zunehmend zum Problem. Denn durch den Klimawandel steigen die Temperaturen und Wetterereignisse mit Starkregen kommen häufiger vor.

Bezahlbare Wohnungen Auf der anderen Seite der Medaille steht der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in den Städten. Wo sollen die gebaut werden, wenn der Platz knapp wird und der Boden teuer ist? Planer und Architekten überbieten sich gegenseitig darin, auch das letzte Fleckchen sinnvoll auszunutzen. Nachverdichtung sei besser, als weitere Grünflächen plattzumachen, so wird argumentiert. Wenn aber Stadträte Flächennutzungs- und Bebauungspläne aufstellen, komme es immer wieder zu Fehlern, sagt NABU-Experte Kriese. Frischluftschneisen oder Grünkorridore würden zum Beispiel einfach überbaut. "Die warnenden Stimmen des Naturschutzes und insbesondere von Landschafts- und Umweltplanern werden noch zu oft überhört oder übergangen." Von Mark Hugo Profit ist eben nicht alles.

Sandro Fischer