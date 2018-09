Seebad Ahlbeck

Ich verfolgte in den letzten Tagen die von Lilly Blaudszun angestoßene Debatte über die Kritik am sogenannten „Turbo“-Abitur und muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin. Ich wusste nicht, dass die Zustände so schlimm sind. Das erschreckte mich dann natürlich noch mehr, denn ich bin Schüler der elften Klasse des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Greifswald. Sollte ich das nicht bemerkt haben? Nein, denn in den Artikeln der letzten Tage wurde heillos übertrieben.

Im ersten Moment klingt das natürlich dramatisch „Schüler haben eine 38 Stunden Woche“, aber da müssen wir sachlich ran gehen: Erstens muss ein Schüler im Abitur nur 36 Wochenstunden in der 11. und 34 Wochenstunden in der 12. Klasse belegen, alles andere ist freiwillig. Und Zweitens handelt es sich dabei nicht um Zeitstunden, sondern um Schulstunden, von denen jede nur 45 Minuten dauert. Das macht dann 27 (Zeit)Stunden in der elften und 25,5 Stunden in der zwölften Klasse, natürlich gut durchlüftet mit allerhand Pausen und Freistunden. Das klingt natürlich nicht mehr so unhaltbar anstrengend, aber so sieht die Realität aus. Ich selbst habe einen täglichen Schulweg von zweimal (Hin- und Rückweg) einer Stunde und 45Minuten und trotzdem muss ich weder auf meinen Klavierunterricht, noch auf meine wöchentlichen Saunabesuche verzichten. Und auch was innerhalb dieser Stunden passiert, ist (meiner Erfahrung nach) nicht annähernd so martialisch, wie von Frau Blaudszun dargestellt. Man muss doch bloß mal durch die Rahmenpläne der einzelnen Fächer scrollen, um festzustellen, dass man größtenteils alte Bekannte aus den unteren Klassenstufen antrifft.

Was ich sagen will, ist, dass ungefähr die Hälfte der Schulstunden aus Wiederholungen besteht, und da sind die Übungen des neu erlernten Stoffes noch nicht mit inbegriffen. Im Grunde lernt der Schüler im Abitur wenig Neues, viel mehr vertieft er Bekanntes. Und ja, am Ende schreibt er darüber einen Test oder eine Klausur, und ja, dafür muss man sich hinsetzen und lernen. Ich bestreite nicht, dass das Pensum in der Klausurphase (und nur da) ziemlich umfassend werden kann, aber was ist der Maßstab? Die meisten Schüler stöhnen ja schon, wenn sie drei Tests in einer Woche schreiben. Man vergisst da gerne mal, dass man für jeden dieser Tests schon eine Woche vorher anfangen könnte zu lernen und sie alle nur etwa 30 Minuten dauern, aber das Prokrastinieren ist nun mal Volkssport.

Warum aber haben die Schüler den Stoff der Vorjahre nicht behalten? Ganz einfach, weil es sie damals nicht interessiert hat, und das wird es auch jetzt nicht. Der Stoff, der an unseren Schulen vermittelt wird, ist keineswegs unnütz, Herr Czerwinski, er ist spezifisch und das sollte er auch sein, wenn er zum Studium an der Universität befähigen soll. Es kann natürlich nicht alles gleich jeden begeistern, vor allem nicht, wenn alle Fächer auf Leistungskursniveau unterrichtet werden. Anstatt die Lehrpläne einzukürzen, sollten wir die Individualität des Abiturs erhöhen, nicht jeder mag Kunst oder Musik und nicht jeder ist in den Naturwissenschaften gut, aber irgendetwas sollte man schon ziemlich gut können, wenn man darin sein Abitur schreiben und in dieser Richtung studieren will, und darin sollte man gefördert werden.

Anstatt uns über den furchtbaren Druck aufzuregen, unter dem die Schüler heutzutage leiden, sollten wir anfangen, uns zu überlegen, was für ein Abitur wir wollen und welchen Weg wir einschlagen müssen, um das zu erreichen. Wir können jedes Jahr die Maßstäbe senken und die Schulzeit verlängern, damit auch der Schwächste es schafft, an der Universität vorbei zuschauen und nach drei Semestern ein Studium abzubrechen. Oder wir können tun, was Herr Schubert so passend vorschlug, und unter hohem Druck Diamanten hervorbringen, eine Elite, die dafür gemacht ist, zu studieren, weil sie sowohl die Fähigkeiten, als auch die Motivation dafür mitbringt. Wir brauchen nicht noch mehr BWLer und Biologen, die bloß studieren, weil sie noch Zeit brauchen, um zu überlegen, was sie werden wollen. Wir brauchen Menschen, die sich dazu berufen fühlen, Mediziner, Physiker und Mathematiker zu werden, weil sie das Zeug und den Willen dazu haben.

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Begabten und Begeisterten von den Übrigen aufgehalten werden, denn mit denen muss man nicht mehr als zwei Übungsaufgaben rechnen, die brauchen keine Drogen oder Energiedrinks, um für ihre Tests zu lernen. Alles, was diese Schüler brauchen, ist Förderung. Alle anderen hingegen sollten sich nicht noch zwei (oder drei) weitere Jahre auf der Schulbank quälen, um sich Dinge ins Gehirn zu prügeln, die sie eben doch nicht verstehen wollen, denn sie werden an anderer Stelle gebraucht, als Handwerker und Facharbeiter. Nein, nicht jeder kann die Ansprüche des Abiturs erfüllen, egal ob man sie nun hoch nennt oder nicht. Aber muss das denn wirklich sein?

Kay Martin Schlosser