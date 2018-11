Rostock

Wie viele andere Städte rüstet sich auch Rostock vor Beginn des Weihnachtsmarktes gegen mögliche Terroranschläge. Die Hansestadt erklärt die City zur Sicherheitszone: 180 Poller sollen Passanten und Besucher des Weihnachtsmarktes vor Attacken mit Autos und Lastwagen schützen. Dafür investiert die Stadt Hunderttausende. Die Sicherheitspoller mit dem Namen „Truckstopper“ sind so massiv, dass sie selbst einen Lastwagen bei mehr als 60 Stundenkilometern auf dem Tacho stoppen. Der Rostocker Polizeichef Michael Ebert beruhigt indes: „Eine konkrete Bedrohung besteht nicht.“

Frank Rehning bemängelt: „Grenzen offen und Innenstädte abschotten – genau mein Humor.“ Andreas Rösler dazu: „Mangels Grenzschutz werden Sicherheitskosten vom Bund nun den Kommunen aufgedrückt.“ Rolf Rolfsen sagt: „Vor 2015 war das alles nicht nötig. Nicht einmal ein bisschen.“ Und Robert Striesow antwortet: „Das liegt daran, dass Deutschland jahrelang Krisen geschaffen hat. Jahrelang die Bedrohungen von radikaler Seite nicht ernst genommen hat. Terror gab es schon vor 2015 und das auch in Deutschland. Sei es RAF oder NSU oder andere Radikale.“ Auch Thomas Wiencke nimmt Bezug auf den Kommentar von Rolf Rolfsen: „Es gab auch früher Terroranschläge in Deutschland und der westlichen Welt. Nun aber machen wir alles Mögliche, um dem Terror entgegnen zu können, uns schützen zu können vor Terror.“ Anna Bolika schreibt: „Ich denke, das ist alles so schön bunt. Endlich gibt es mal eine Stadt zu, dass sie sich aufgrund von Terrorgefahr abschottet.“ Heike Lucius findet: „Da macht der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt doch gleich noch mal so viel Spaß.“ Anna Hermes sagt: „Für die Sicherheit der Bürger ist es eine sehr wichtige Maßnahme.“ Kev Zenker findet es „regelrecht lächerlich“, anzunehmen, dass diese Maßnahmen für die Terrorabwehr aufgrund einer Personengruppe geschehe, die, „nebenbei erwähnt, nicht einmal ein Prozent der deutschen Bevölkerung ausmacht. Und dann müsste man weiterhin annehmen, dass alle Geflüchteten potenziell extremistisches Gedankengut in sich tragen. Rassistisches Pauschalisieren wäre dies.“ Tobias Dittrich notiert: „Traurig, dass jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit solche Maßnahmen getroffen werden müssen und wir uns auf den Terror vorbereiten.“ Andreas Wand ist überzeugt: „Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, verliert am Ende beides!“ Weiterlesen:

Rostock riegelt die Innenstadt ab

Juliane Lange