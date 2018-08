Rövershagen

Man muss nicht auf Nächstenliebe hoffen. Schon gar nicht durch die Kirche als Verursacher. So geschehen am 11.August 2018 vormittags, als ein riesiger Ast eines Kastanienbaumes vom Gelände der Kirche in Rövershagen auf den Carport eines Bürgers krachte und diesen mitsamt seines PKWs erheblich beschädigte. Nach anfänglicher Zusage, für den Schaden als Verursacher aufzukommen, machte dann die Kirche einen Rückzieher.

Das bestätigt meines Erachtens immer wieder das Prinzip der Kirche: „Brot für die Welt – aber die Wurst bleibt im Pfarrhaus“. Unverständlich zeigte sich in diesem Zusammenhang auch das passive Verhalten der unmittelbar herbei gerufenen FFW von Rövershagen, die weitere Folgeschäden hätte verhindern können.n

Klaus Kinski