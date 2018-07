Magdeburg

Wir wohnen jetzt seit über 50 Jahren in Magdeburg und lebten vorher auf Rügen und betrachten die Insel immer noch als unsere zweite Heimat. Wie in jedem Jahr mehrmals waren wir auch in diesem im Mai wieder auf unserer geliebten Insel. Dabei waren wir auch wieder in Vitt. Wie wir aus dem Nordmagazin vom NDR vor einiger Zeit erfuhren, hat man die hübsche kleine weiße Kirche mit einem ockerfarbenen Anstrich versehen. Wir waren entsetzt und traurig über den Anblick der Kirche. Was haben die Verantwortlichen sich nur dabei gedacht?! Auf Bornholm gibt es viele ähnliche Kirchen, die alle in schönem Weiß erstrahlen. Wir würden uns sehr mit allen Bewohnern von Wittow und ganz Rügen freuen, wenn die Vitter Kirche bald wieder ihren weißen, weit leuchtenden Anstrich bekäme und bitten bzw. fordern die Veantwortlichen auf, wieder den alten Zustand herzustellen. Wir hoffen, dass wir bei unserem nächsten Rügenbesuch wieder eine kleine weiße Kirche sehen können.

Margot und Friedrich Trojosky, Madeburg

