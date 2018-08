Lischow

Als ich Ihren Bericht in der Zeitung am Donnerstag den 2.08.2018 zur Personalnot in den Städtischen Pflegeheimen in Wismar las, fragte ich mich ob Trump wohl Recht hat?

Mir stellten sich in diesem Zusammenhang andere Fragen!!!Wie kann es sein, dass eine städtische Pflegeeinrichtung Geld verdient und an den Stadthaushalt abführt? Was macht diese Einrichtung so Gewinn erwirtschaftend? Geht das zu Lasten der Pflegenden und der Beschäftigenden? Bekommt der zu Pflegende die bestmögliche Versorgung, die er sich nach einem langen Arbeitsleben verdient hat? Wie hoch ist der Essenskostensatz? Wie hoch ist der Frische-Anteil beim Essen. Wird Gesundheitsorientiert gekocht oder nur abgefüttert? Wird in diesen Seniorenreservaten bei den Betreuungsangeboten, Spaß und Freude vermittelt oder langweilen sich die Bewohner zu Tode und sinnieren vor sich hin? Nach dem Motto: "Warm, satt und trocken!!!". Steht immer ausreichend menschenwürdige Bekleidung und Versorgungsmaterial zur Verfügung?

Bei den Beschäftigten stellt sich die Frage: Warum werden nur Teilzeitbeschäftigungen angeboten von denen man eine Familie nicht ernähren kann. Warum erhält man häufig nur befristete Verträge? Wie erfolgt die Dienstplanung? Wird auf die Wünsche der Beschäftigten eingegangen? Wird die Berufsbekleidung gestellt und vom Arbeitgeber gewaschen? Wird auf Weiterbildungswünsche der Beschäftigten eingegangen und diese auch vom Arbeitgeber finanziert?

Personalnot herrscht besonders in Betrieben, die ihre Mitarbeiter schlecht bezahlen und behandeln, aber auch da, wo die Pflegenden schlecht versorgt werden. Wer will denn hier noch arbeiten?

Hardy Krutzinna