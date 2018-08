Obergriesbach

Eine viel diskutierte Idee einer Dienstpflicht: dafür oder dagegen? Viele junge Menschen stehen nach Abschluss der Schulzeit vor grundsätzlichen Entscheidungen. Ein Pilot - Projekt für diese Idee? Für viele Berufseinsteiger wäre der Einstieg zum Dienst ein gewisser Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die gewissermaßen auseinander driftet.

Institutionen wie Pflege, Rotes-Kreuz oder Feuerwehr können junge Menschen in der Phase für einen Neuanfang begeistern, ihren Horizont erweitern. Dadurch wird ihr Selbstwertgefühl bzw. ihr Bewusstsein gestärkt - der Dialog zu einem sozialen Engagement. Der Staat sollte auf Gesetzes-Ebene in unserer freiheitlichen Gesellschaft nicht das Wort "Zwang" benützen. Der Mega-Trend: Die Menschen in Deutschland werden immer älter, darum muss die Politik reagieren, statt regieren, darum steht eine zukunftsorientierte Politik im Fokus.

Für die Behebung des Mangels an Pflegekräften sollte man meiner Meinung nach mit Wertschätzung und einem Gemeinschaftsgefühl gesteigert werden, bessere Arbeitsbedingungen und ein anpassendes Gehalt für Pflegekräfte.

Zur Wiedereinführung der Wehrpflicht: Seit 2011, eine moderne Armee, professionell umgebaut von Berufssoldaten, eine Wiedereinführung der Wehr-Pflicht würde den Rahmen sprengen mit hohen Mehrkosten.

Herbert Clasen