Dieses Postengeschacher ist mit ein Grund, weshalb die EU in der "Beliebtheitsskala laufend steigt". Merkel und Macron bringen ihre Ja-Sager-Freunde in die entsprechenden Positionen, um größtmöglichen Einfluss zu haben. Es wird nicht nach fachlicher Kompetenz geschaut und eine demokratische Wahl ist auch nicht vorgesehen. Wenn dann noch die Präsidentin Litauens, Frau Grybauskaite, EU-Ratspräsidentin wird, wie schon gemunkelt wird, dann haben wir auf dieser Position eine absolute "Russenhasserin", die der NATO sicher recht kommt. Ich halte nicht viel von den Rechtspopulisten in Europa, aber Marin le Pen hat im Mai dieses Jahres gesagt, dass das Ziel des US-Militärs ein Krieg in Europa ist. Die gegenwärtigen Aktionen deuten darauf hin, dass sie Recht hat.

Manfred Göddertz