Börgerende

Es sind in städtebaulicher Hinsicht in Börgerende tatsächlich einige Dinge schief gelaufen. Innerhalb weniger Jahre wurde der gesamte Küstenstreifen zu betoniert. Leider wenig nachhaltig, denn entstanden sind fast ausschließlich Ferienwohnungen, die jetzt ca. 9 Monate im Jahr leer stehen.

Dauerwohnen wurde durch die Ausgestaltung der B-Pläne, trotz Wohnungsknappheit, fast überall verboten. Im November kann man hier das beklemmende Gefühl nach erleben, durch eine Geisterstadt wie Prypjat (Geisterstadt in der Ukraine) zu wandern.

Unser Abwassersystem scheint im Juli und August zu funktionieren, werden aber auch im März alle Dickstoffe zuverlässig ins Klärwerk geschwemmt? Wie alt ist mein Frischwasser, wenn es aus der Leitung kommt, in Zeiten, wo alle Ferienwohnungen um mich herum leer stehen? Am 25. Dezember kann jeder Gast seinen Gänsebraten schmoren und am 25. Januar brennt dort nirgendwo Licht. Die Transformatoren der Energieversorger haben dann im Leerlaufbetrieb eine Verlustleistung von 6 Prozent ihrer Nennleistung! 2017 war für die vielen Eigentümer von Ferienwohnungen die Gewinnoptimierung wichtiger als ein schneller Internetanschluss. Der private Investor, die Deutsche Glasfaser, zog sich auf Grund der mangelnden Nachfrage zurück. Die Einwohner hatten das Nachsehen.

Welches dieser Probleme wird durch die Beschränkung der Bauhöhe gelöst? Hilfreich wäre das mit 150 Mitarbeiter geplante Forschungszentrum, aber genau dieses könnte dann nicht gebaut werden. Wenn sich der 65-Jährige Matthias Trott auch in eine vermeintlich bessere Welt zurücksehnt, den Geist unserer Jugendlichen dürfte er dabei kaum treffen. Auch dieser Generation muss es möglich sein, Gebäude zu errichten, die ihrem Zeitgeist und ihren Anforderungen entsprechen!

Steffi de Ogar