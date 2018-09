Greifswald

Die Große Koalition im Land zeigt mal wieder ihr fehlendes Verständnis für die Materie. Dort wo Funklöcher auftreten, dort werden auch überwiegend keine Weiterleitungen in andere Netze möglich sein, weil meistens diese Regionen betroffen sind, in denen kein Anbieter mit Sendemasten für die notwendige Netzabdeckung sorgt. Der Vorschlag der Landesregierung klingt also bezüglich der Intention ganz nett, aber wird an der Situation der katastrophalen Netzabdeckung nichts ändern.

Moritz Harrer