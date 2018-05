Ribnitz Damgarten

...die Landwirte verkaufen ihre Spargel doch auch für gutes Geld, nur gutes Geld zahlen, das möchten sie nicht. Ich habe mal einen Spargelbauer besuchen dürfen. Dieser zeigte uns sein Spargelfeld und meinte, das er keinen Mindestlohn zahlen könne.

Ich habe da mit den Arbeiter gesprochen. Die Norm für einen Mindestlohn wird so hoch angesetzt das man diese nicht schafft und so Abzüge bekommt, also blubs, kein Mindestlohn.

Das kuriose ist, der besagte Bauer hatte zwei Häuser, nicht klein und sein Porsche stand davor. Ich habe mir mein Teil gedacht. Deshalb nicht klagen sondern handeln. Zahlt so wie auch ihr bezahlt werden möchtet.Ich find es einfach nur frech.

Andrea Schumacher