Grimmen

Ich komme mit den genannten Zahlen in diesem Artikel nicht ganz klar. Es heißt: 2017 wurden für ca. 592000 Haushalte rund 1,134 Milliarden Euro für das Wohngeld ausgegeben. Das sind nach Meinung meines Taschenrechners circa 1915 Euro pro Haushalt. Das widerspricht aber den 153 Euro, die die Haushalte an Wohngeld erhalten haben. Meine Frage nun dazu. Was ist mit der Differenz; wofür wurde das Geld gebraucht und ausgegeben? Das sind ja über 1 Milliarde, die nicht bei den Haushalten angekommen sind.

Uwe Liebig