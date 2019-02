Schwerin

An den 756 Seiteneinsteigern, jenen Lehrkräften also, die ohne Lehrbefähigung an den öffentlichen Schulen im Land beschäftigt sind, entlädt sich derzeit vielfach Kritik. Grund ist ihre unzureichende Qualifikation. Knapp 160 von ihnen unterrichten landesweit in der gymnasialen Oberstufe. Linkenpolitikerin Simone Oldenburg etwa fürchtet, dass Schüler ob der fehlenden pädagogische Ausbildung der Lehrkräfte Probleme mit der Anerkennung ihrer Abschlüsse in anderen Bundesländern bekommen könnten. Die Debatte hat mittlerweile auch zahlreiche OZ-Leser erfasst.

Kirstin Anja meint: „Das Problem bei Quereinsteigern ist grundsätzlich nicht das mangelnde Fachwissen, sondern die fehlende Didaktik, Pädagogik und die Liebe zum Beruf. Für viele ist es eben nur eine Möglichkeit, einen Beruf auszuüben.“ Tino Wulf schließt die Frage an: „Wenn das Unterrichten kein Problem ist, wieso müssen ausgebildete Lehrer dann jahrelang dafür studieren? Das führt den Beruf ad absurdum!“ Monika Schumacher findet: „Ein Seiteneinsteiger, der sein Wissen vermittelt, ist hundertmal besser, als die Schüler in die Freistunde zu schicken, weil niemand da ist, der Unterricht machen kann. Und zweihundert Mal besser, als Klassen zusammenzulegen und dann die Schüler malen zu lassen, die dem Unterricht, weil viel jünger, nicht folgen können.“ Sibill Kamm erwidert: „Besser als gar keine Bildung allemal, aber nicht besser als motivierte, talentierte, kluge, nervenstarke, allgemein gebildete, verständnisvolle, offene Lehrer. Ach ja, man wird ja noch träumen dürfen.“ Frank Stüdemann hält fest: „Jahrelang hat MV seine Lehramtsstudenten und fertigen Referendare völlig unbeachtet gehen lassen. Komplette Jahrgänge mit besten Noten haben keine Anstellungen. Den Warnrufen der Lehrergewerkschaften zum Trotz, haben die Landesregierungen kaum bis sehr wenig reagiert. Sparen, sparen, sparen ...war die Devise.“

Gute Erfahrungen mit Lehrern, die als Seiteneinsteiger lehren, hat Stefanie Simon gemacht. „Wir haben einen Quereinsteiger als Lehrer, er hat studiert und hatte dort auch Fachrichtungen wie Mathe und Physik. Da er auch ein eigenes Kind hat, geht er super auf die Kinder ein und lehrt diese Fächer mit Überzeugung und Lust. Wir hatten vorher eine junge Lehrerin, die keine eigenen Kinder hat und total überfordert war trotz Lehrerstudium.“ Sie selber habe damals Lehrer gehabt, so die Leserin, die vielleicht gut in ihrem Fach waren, aber nicht auf die Kinder eingehen konnten. „Wir waren auch skeptisch, aber die Freude der Kinder und die Zensuren zeigen, dass es richtig ist. Man sollte nie alle über einen Kamm scheren, es gibt in jedem Berufsfeld Leute, die nichts können und die ihren Beruf mit Liebe machen: ob studierter Lehrer oder nicht. Und auch die Quereinsteiger müssen nebenbei noch die Schulbank drücken.“

Juliane Lange