Stralsund

Busch und Baum haben keine Lobby: nun scheint die Schlacht in Knieper West geschlagen. Wohl dem, der diese Gegend noch aus 2018 kennt und im lange, heißen Sommer das Schatten spendende Grün genießen konnte. Die Vorteile einer grünen Lunge sind doch unumstritten, liest man doch täglich was vom Klimawandel oder Klimaschutz.

Aus einer Meldung erfuhren wir, dass auch Knieper West einer Verschönerungskur unterzogen wird. Eigentlich erstmal erfreulich. Hier hätten doch hauptamtliche Naturschützer und Umweltaktivisten genauer nachfragen und, wie in Andershof geschehen, eine Vorortveranstaltung mit uns Anwohnern durchführen können. Der Fernsehbericht aus der Stellwagen Straße ließ jedoch erkennen, dass einem zu erwatenden Kontra aus dem Wege gegangen wurde, wir wussten nichts davon. Eindrucksvoll wurde hier das Geschehen dokumentiert. Es hieß: alles Marode und hier nicht Hingehörende muss weg.

Ich weiß nicht, wie im Amtsdeutsch „marode“ definiert ist. Wie ersichtlich gehören auch immergrüne Büsche und Hecken, sowie ein stattlicher Ahornbaum nicht her. Wen störte zum Beispiel dieser Baum in den vergangenen Jahrzehnten? Welches Unheil hat er an der Flora angerichtet? Ich finde es traurig, in so großem Umfang Busch und Baum zu roden.

Nun kommt die Neugestaltung der kahlen Flächen: Nachpflanzungen, blühfähige Büsche, Bodendecker, und so weiter? So wie bekannt: Nein. Die Neugestaltung beruht auf neuen Grasflächen. Da können wieder neue Mähbrigaden unser Wohlbefinden mit Lärm und Abgasen stören. So wurde hier aus einem grünen Wuschelkopf eine grüne Glatze.

Wenn so eine Aktion, die ja wohl alle Zuständigkeiten zustimmten, in Ordnung ist, dann lese ich keine Falschmeldungen mehr zu Umweltthemen wie Bienen sind bedroht, Rückgang der Vogelvielfalt, Insektensterben und so weiter.

Christian Klünder