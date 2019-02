Breege

Verpflichtung gegen die Verschwendung: Und so schließt sich wieder mal der Kreis. Solange ich Lebensmittel im Handel für Spottpreise kaufen kann, so leicht fällt es mir, sie gegebenenfalls wegzuwerfen. Seit zum Beispiel Brot in Bäckereien – im Verhältnis zu früher – wesentlich teurer angeboten wird, wird in unserer Familie nichts mehr davon weggeworfen. Solange ich für eine Gurke aus Spanien, deren Herkunft unter sehr fragwürdigen Umständen nach Deutschland kommt, einen Spottpreis bezahle, wird es mir nicht schwerfallen, sie gegebenenfalls „in die Tonne zu kloppen“. Und so geht es mit dem Fleisch und dem Fisch und was weiß ich, noch weiter.

Solange dieses Bewusstsein in in den Köpfen der Menschen manifestiert ist, wird sich die Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland nicht ändern. Wo genau soll also die Politik hier ansetzen?

Gabriele Sauer