Rostock

Kämpfen für mehr Kultur! Nach einer Meldung soll die Gründung des Archäologischen Landesmuseums in Rostock aus Kostengründen auf Eis gelegt werden. Als Grund werden die hohen Kosten für den Bau des Museums als Teil eines Gesamtkonzepts für den Stadthafen Rostocks genannt.

Da muss ich mich doch als viel reisender Mecklenburger fragen, wie es sein kann, dass ein Bundesland, welches maßgeblich vom Tourismus lebt, eines solches Projekt stoppt. Außerhalb des schönen Mecklenburg gilt unser Bundesland nicht gerade als kulturelles Zentrum Deutschlands.

Nun wollen sehr engagierte Mitbürger dies ändern, indem sie sich für ein Projekt einsetzen, welches den Bürgern und Besuchern dieses Landes die kulturell bedeutende Geschichte in Form eines modernen Museums darstellt. Noch dazu wird das Projekt eingebunden in ein Gesamtkonzept am Stadthafen, welches wiederum die Attraktivität Rostocks weit über die Landesgrenzen hinaus steigert.

Das will unsere Landesregierung stoppen, weil die Kosten für das Gebäude zu groß sind und „zu viele Arbeitsplätze“ entstehen. Tut mir leid, aber dafür habe ich kein Verständnis!

Dr. Anneke Terpstra