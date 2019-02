Rostock

Buga 2025: Nun ist es raus...Der geplante Deckel über der L 22 kommt nicht, weil er nicht rechtzeitig fertig geworden wäre. Und die Finanzierung des Archäologischen Landesmuseums ist auch ungewiss. Wer plant eigentlich solche Ereignisse? Das muss doch im Vorfeld alles auf Machbarkeit untersucht werden und erst, wenn alles planungssicher ist, gibt man die Maßnahmen für so ein Großereignis bekannt.

Ich fühle mich echt veralbert. Was kommt als nächstes? Das Theater wird nicht gebaut, weil es zu teuer ist? Der Uni-Campus an der ehemaligen Deponie in Gehlsdorf wird nicht gebaut, weil der gelbe Schabrackenfrosch dort nistet? Ich frage mich ernsthaft, wie sowas sein kann? Gerade beim Tunnel der L 22 muss doch jemand den Zeitraum der Arbeiten vorher planen...unglaublich.

Tom Schnabel