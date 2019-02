Berlin

Dass auch drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall der Osten noch immer keine Stimme hat, empfinden zahlreiche OZ-Leser als problematisch. Fest steht: Die Spitzenpositionen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sind mehrheitlich von westdeutschen Chefs besetzt, Ostdeutsche haben das Nachsehen und fordern daher eine Quotenregelung für den Osten in Führungsämtern. Der Ostbeauftragte Christian Hirte ( CDU) hat sich bereits gegen eine solche Quote ausgesprochen.

Christian Albrecht macht sich noch Gedanken darüber, wie er sagt, „ob jetzt eine Quote das richtige Mittel ist. Wenn aber 30 Jahre nach der Wende immer noch über 80 Prozent aller wichtigen Posten und Ämter im Osten von Westdeutschen besetzt werden, ist das auffällig. Dafür muss es ja Gründe geben.“ Vom Ostbeauftragten erwarte er zumindest, dass dieser die Gründe ermittelt und dann, wenn sich strukturelle Defizite erkennen ließen, Vorschläge unterbreite, wie diese sich beheben lassen. „Denn genau dafür ist er da.“

Grit Mätschke schreibt, sie sei zwar auch nicht für Quoten, „aber da es historisch leider so ist, dass bestimmte Personen und Regionen benachteiligt wurden, verständlich. Bei gleicher Eignung sollte es auch gleiche Chancen geben.“

OZ-Leser Remo Rönnpagel betont in seinem Kommentar: „Die Bundeskanzlerin hat es auch ohne Quote geschafft.“ Er schiebt die Frage hinterher: „Müssen wir echt alles mit Quoten zupflastern? Parität in Wirtschaft und Politik kann doch keine wirkliche Lösung sein. Qualität, Können und Entscheidungsfreiheit werden damit doch von allen noch weiter beschnitten.“

Dirk Edlich hinterlässt folgende Sätze: „Der Sieger ist halt der Bestimmer. Und ein Querdenker würde doch nur stören. Außerdem, wer will sich schon als Quotenossi zur Verfügung stellen.“ Sven Blum fragt: „Wie lange wollen wir denn noch zwischen Ost und West unterscheiden? Nach fast 30 Jahren Mauerfall ist das doch nur noch armselig.“ Auch Klaus Rothemann meldet sich mit einer Frage zu Wort: „Und was sagen der Westbeauftragte, Südbeauftragte und Nordbeauftragte?“ Doris Degenhardt meint: „Wir quotieren uns noch zu Tode.“ Michael Hanke indes bezeichnet die Diskussion als „Schmarrn. Jeder hat die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“ Und Kris Tin notiert, sie habe die Erfahrung gemacht, dass das „Outen als Ossi auch heute noch fatale Folgen haben kann.“

Juliane Lange