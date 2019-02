Langsdorf

Bereits seit zwei Monaten wird der Verkehr am A-20-Loch bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) über eine Behelfsbrücke geleitet. Die Errichtung der Brücke kostete rund 50 Millionen Euro, hinzu kommt eine monatliche Miete von immerhin 153 000 Euro. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Konstruktionsbedingt führen Unebenheiten der Fahrbahn zu Erschütterungen der Fahrzeuge. Nun gibt es sogar die erste Schadenersatzforderung eines Autofahrers wegen Verlustes eines Pkw-Bauteils. Die OSTSEE-ZEITUNG berichte, dass am Dienstag Radkappen, ein sogenannter Hemmschuh und Kleinteile am Straßenrand lagen. Dazu diskutieren die Leser auf Facebook.

Jörg Peters schreibt: „Dieses blöde Gemecker hier. Seid froh, dass ihr nicht in den Dörfern im Stau steht.“ Darauf antwortet Erik Kirschbaum: „Ich stehe lieber in den Dörfern im Stau, als mir meine Stoßdämpfer zu schrotten.“

Anja Ehmke kommentiert: „Jeder darf so schnell drüber poltern, wie er möchte. Aber ich finde es besser mit 30 km/h darüber zu fahren, als über die alte Umleitung.“ Thomas Koch erwidert: „Lieber einen Umweg machen und erst ab Bad Sülze auf die Autobahn 20 fahren.“ Das bestätigt auch Arni Schlieker: „Meine Arbeitsstelle ist Hamburg und ich habe mir die Brücke einmal angetan. Ich nehme seitdem wieder die Route über die Bundesstraße 105. Mein Auto und meine Wirbelsäule sind es mir wert. Auch wenn es nur eine Behelfsbrücke ist – so was findet man vermutlich nicht einmal in Tadschikistan. Ronny Spietz sagt: „Die Blitzer stehen da, wo sie Geld bringen und nicht auf der Brücke. 30 km/h ist gerade noch vertretbar, die Brücke ist eine Katastrophe. Ich möchte nicht wissen, was die Autos auf Dauer für Schäden nehmen.“ So sieht das auch Sebastian Moderow: Da wo die Blitzer stehen, kann man ja noch Tempo 100 fahren, aber wer soll denn über diese Brücke schneller als 60 fahren?“ Christian Niemann meint: „Gut ist, dass die Nebenstrecke wieder frei ist und man jetzt wieder über die Autobahn fahren kann, aber da bekommt selbst das Bobbycar meiner Nichte ' nen Platten.

Monika Schumacher dagegen sagt: „Einfach langsamer über die Brücke fahren und froh sein, dass sie endlich da ist. Hoffentlich findet sich für diesen Quatsch kein Gericht. Enrico Düde antwortet: „Hoffentlich doch, denn die 60 km/h kann man durchaus anzweifeln, wenn man hört, dass dort täglich Radkappen in Massen herumfliegen.“

Juliane Schultz