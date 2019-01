Rostock

Ich habe gerade den Artikel „FBI warnte vor Amoklauf in Rostock“ gelesen und frage mich: Was ist den hier los ? Das FBI muss unseren Geheimdienst informieren, dass ein 16-Jähriger einen Amoklauf plant. Was macht eigentlich unser BKA? Wieso wissen die nichts davon? Was aber schlimmer ist, dass der Junge sich der möglichen Folgen nicht im Klaren war. Hier und da überlegen unsere Politiker das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen - unsere Jugend ist reif dazu und sie wissen was sie tun, ja geht's noch .

Wie geht es jetzt weiter? Er hat auf Twitter gepostet. Ist jetzt der Held bei Gleichaltrigen, denn eine Bestrafung hat er nicht zu befürchten. Er hat gestanden und wusste nicht was er tut. Ich denke um Nachahmer nicht zu ermutigen, sollte er eine Strafe erhalten und Sozialstunden leisten.

Bernd Grüllich