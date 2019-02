Wustrow

Der Umgang mit Mietern: Mieter sind wohl völlig egal. In einem Mietshaus im Ostseebad Wustrow werden immer wieder Bauarbeiten durchgeführt, ohne die Mieter vorher zu informieren. Keinerlei Information über die Bauarbeiten, den Zeitraum, den Umfang. Im Sommer 2018 wurde ohne Vorwarnung das Wasser abgestellt: Strangsanierung. Das während des Abstellens, es ist kein Witz, Mieter gerade geduscht haben, Waschmaschinen liefen, völlig egal. Für die Sanierung, den Einbau neuer Wasseruhren, musste auch in den Wohnungen gearbeitet werden. Ohne Vorankündigung standen die Rohrleger vor der Wohnungstür und wollten mal eben rein. Das gab natürlich Konflikte. Die Beschwerden beim Vermieter waren so gut wie wirkungslos. Die einzige Reaktion war: Mir gefällt ihr Ton nicht! Das man in einem Beschwerdeschreiben nun nicht unbedingt nach dem Wohlbefinden des Adressaten fragt, ist ja normal. Aber ein sachlicher und bestimmter Text wird im Ton moniert, zur Beschwerde selber: nichts.

Im Januar diesen Jahres wurde wieder ohne jegliche Vorwarnung in Form einer Ankündigung mit Fliesenlegearbeiten in den Kellerräumen begonnen. Eine Riesensauerei, weil die offensichtlichen Hobbyhandwerker die Fliesen mit einer Flex in den Kellergängen schnitten. Es war draußen trocken, man hätte das auch im Freien machen können. Die Staubentwicklung war kaum zu beschreiben. In den Kellergängen standen Fahrräder, die Tür zum Waschmaschinenraum stand offen, der Staub zog durchs ganze Treppenhaus. Im Wäschetrockenraum hing viel Wäsche. Alles verdreckt. Nach massiven Protesten wurde dann das Treppenhaus gereinigt, die Maschinen und Fahrräder nicht. Wir mussten unsere Wäsche nochmal waschen, sie war völlig verstaubt. Ein Mieter hatte sich über die lange Dauer von Kleinreparaturen beschwert und den Einsatz einer Fremdfirma angedeutet. Dem wurde eine weitere Zerrüttung des Mietverhältnisses unterstellt. Er hatte sich schon zu Recht mehrmals beschwert. Seit Jahren wird immer wieder Einsichtnahme in die Rechnungen verlangt, was nach dem Mietrecht möglich ist. KEINE Reaktionen. Keine. Nun will man ja nicht jede Sache über Gerichte austragen, aber so geht es ja nun auch nicht.

Anonym