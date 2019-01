Rostock

Tempolimit auf Autobahnen: vorweg: ich fahre sehr gern und womöglich auch schnell Auto. Trotzdem bin ich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Warum? Im letzten Jahr war ich (mal wieder) in Skandinavien mit meinem Alfa unterwegs. Und mir ist die entspannte Fahrweise auf den Straßen dort aufgefallen. Alle, auch LKW, fahren 130 auf den Autobahnringen und um Kopenhagen 110. Der Verkehr fließt zügig, aber nicht hektisch. So macht Autofahren Spaß!

Auf deutschen Autobahnen erreicht man die in Skandinavien gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit kaum, trotz "Freier Fahrt für freie Bürger". Woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis einiger, alles an Kraft aus seinem Fahrzeug herauszuholen, mal abgesehen von Sprinterfahrern, denen ich die Zeitnot wirklich abnehme? Anderen zu zeigen, was sie können? Oder sich leisten können? Spaß am Risiko? Ich dachte, spätestens mit Erwerb des Führerscheins ist man in einem Alter, in dem man Tom und Jerry nicht mehr als Vorbild sieht.

Ruth Cosyns