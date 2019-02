Questin

„Der Mensch muss lernen, mit dem Wolf zu leben“: Unter diesem Motto fand gestern Abend die Podiumsdiskussion in Grevesmühlen statt. Wenn man die Beiträge von den einzelnen Lagern betrachtet, so verfolgt jeder seine Interessen, um aus der "Böse Wolf Diskussion" sein Kapital zu schlagen.

Der Landwirtschaftsverband möchte am liebsten alle Ausgaben wie Zäune, Schutzhunde und gerissene Tiere zu 100% ersetzt bekommen. Es wurde von der Tierliebe gesprochen und den armen schutzlosen Rindern und Schafen, die allerdings , wenn nicht vom Wolf gerissen, 3 Tage später am Fleischhaken ominöser Schlachtbetriebe zuckend ihr Leben aushauchen, um auf dem Teller der Tierfreunde zu landen. Im Klartext geht es um Geld und wie am besten seine unternehmerischen Risiken, die nun mal jeder Unternehmer hat, auf die Gemeinschaft zu übertragen. Das wird vom Landwirtschaftsminister auch unterstützt.

Das zweite Lager ist der Jagdverband, der als "Umweltverband" präsentiert wird, bei dem es darum geht, möglichst schnell eine Jagdgenehmigung zu bekommen, damit man dann auch mal einen Wolfskopf neben Hirschgeweihe in die Jagdhütte hängen kann. Auch dieser Verband wird vom gleichen Minister repräsentiert, der dann gleich auch mal Schlupflöcher wie "Notwehr" zum Besten gibt. Auch die Jagdhunde sollen geschützt werden, falls sie mal auf einen Wolf treffen sollten und den Kürzeren ziehen. (Gehört das nicht zum "Berufsrisiko ?")

Beiträge aus dem Publikum und dem Podium wie "schweißnasse Rinder", „Wolfsangriff auf 7-jähriges Mädchen in der DDR“ und „Angst davor die Kinder im Sandkasten spielen zu lassen“ untermauern die These, dass das Märchen vom bösen Wolf immer noch in den Köpfen herumspukt und als Vorwand dient eine kürzlich noch ausgerottete Spezies erneut in die Vernichtung zu treiben. Vorschläge wie die Wölfe auf Truppenübungsplätzen mit meterhohen Stromzäunen einzusperren werfen die Frage auf: Was passiert denn mit Kindern oder Erwachsenen, die dann beim Waldspaziergang Kontakt mit so einem Zaun bekommen ? Zoohaltung haben wir doch schon zur Genüge, oder nicht ? In anderen Ländern leben die Menschen auch mit gefährlichen Tieren: Alligatoren in Florida, Schlangen in Arizona, Großkatzen in Afrika, Bären und Wölfe in Alaska. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ich wohne selbst mitten auf dem Land am Waldrand und habe fast täglich Kontakt mit Füchsen, Dachsen, Damwild, Seeadler, Milanen usw. und finde es gut, dass es so etwas noch gibt. Ich habe selbst schon einen Wolf gesehen, würde aber den Ort nie preisgeben, um zu vermeiden, dass am nächsten Tag 50 Jäger auf den Hochsitzen ihrer Leidenschaft frönen, oder "Einladungsturniere" stattfinden, wo man dann am Straßenrand SUV`s aus Norwegen, Schweden, Finnland und der Schweiz bewundern kann. (Natürlich werden gegen Geld hier Abschüsse verkauft.)

Abschließend würde ich mir wünschen, dass der Schutzstatus des Wolfes erhalten bleibt und hier nicht aus parteipolitischer Sicht und Lobbyverbänden die Angst vor dem bösen Wolf für eigene Zwecke polemisiert wird. NACHTRAG: Ich möchte hier keine Berufsstände pauschal diffamieren, denn auch mir ist klar, dass wir natürlich Landwirte und Jäger brauchen. Die Allermeisten sind mit Sicherheit sehr rechtschaffene Leute, die ihre eigenen Sorgen und Nöte haben, ich respektiere selbstverständlich die angeführten Ängste und Sorgen um die aufgezogenen Tiere. Die Ausführungen sind bewusst überspitzt gewählt um zu demonstrieren, wie leicht eine aufgeheizte Stimmung zu Überreaktionen und zu einer Hetzjagd auf eine immer noch bedrohte Spezies führt, die nur ihren Instinkten folgt. Sicherlich müssen Mensch und Tier maximal geschützt werden, aber hier müssen auch Lösungen für den Wolf her, die nur im wirklichen Notfall zum tödlichen Ausgang führen. In diesem Sinne sollten sich alle Gedanken machen: zuständige Minister, Landwirte, Jäger, Züchter und betroffene Bürger. Es muss eine Lösung ohne Aufregungen geben. Nichts für ungut und Grüße an alle Wolfsgegner und Befürworter.

Nicolai Ertel