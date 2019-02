Wismar

Erste Radtour durch vermüllte Landschaft: Es ist erst Mitte Februar und doch lockten uns am Sonntag frühlingshafte Temperaturen und wärmende Sonne auf unseren Fahrräder zur ersten Tour nach Wiligrad. Bewegung soll ja bekanntlich gesund für Körper und Geist sein, doch was meinen Muskeln sicher gut tat, hat meinen Kopf schwer beschäftigt, ja wütend gemacht.

An den Straßenrändern leuchtete, der aus den Autos geworfenen, Müll in allen Farben durch das graue Vorjahreslaub. Coffee-to-go-Becher, Getränkedosen, Zigarettenschachteln, ganze Gruppen von geleerten Glasschnapsflaschen, Papierfetzen, am Straßenrand komplett abgestellte Müllbeutel oder Sperrmüll und - der Klassiker - in rote Plastikbeutel verpackter Hundekot.

Kann ein gesunder Menschenverstand trotz guten Wetters und annehmbarer Radwege bei dem Anblick eine Radtour genießen? Mein Verstand beschäftigte sich bei der Tour nur mit folgenden Fragen: Was sind das für Leute, die anscheinend unbeeindruckt von den Berichten über einen vermüllten Planeten sowas noch in die Gegend werfen? Wie groß wäre der Müllberg wenn man auf diesen 22 km alles aufsammeln würde? Machen Städte und Gemeinden überhaupt Geld locker, um den Unrat beseitigen zu lassen? Könnte mal jemand drauf kommen, die Beutel für den Hundekot aus Mais (gibt es in Italien schon in jedem Supermarkt) herzustellen, damit wir nicht noch Biomasse in Plastikbeutel entsorgen? Bin ich vielleicht sogar die einzige, die das alles stört?

Zugegeben war dadurch die Fahrt recht kurzweilig, worauf ich aber gern verzichtet hätte und stattdessen Schneeglöckchen und Winterlinge gezählt hätte.

Tina Helbig