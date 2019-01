Bergen

Keine Schwimmhalle in Bergen: Der 40 Jahre alte Traum von einer Schwimmhalle in Bergen ist geplatzt. In den 80er-Jahren habe ich selbst in der damaligen Polytechnischen Oberschule 1 in einem etwa sechs mal sechs Meter „großem“ Becken den Schwimmunterricht ,,genießen“ dürfen.

Heutzutage wird den Kindern noch weniger geboten. Es wird geklagt über immer mehr Nichtschwimmer oder Kinder die sich nicht ausreichend bewegen. Eltern, die es sich leisten können, unternehmen alles, um ihren Kindern dies zu ermöglichen.

Vereine wie die DLRG sind auf private Einrichtungen angewiesen. Sind diese geschlossen, wie aktuell in Samtens, gucken alle in die Röhre. Dass eine Schwimmhalle nicht gewinnbringend betrieben werden kann, leuchtet jedem ein, das ist bei jedem Museum nicht anders.

Den Touristen wird ein auf sie zugeschnittenes, reichhaltiges Freizeitangebot präsentiert. Was aber wird den Menschen geboten, die hier leben, arbeiten und brav ihre Steuern zahlen? Leider sehr wenig.

Bernd Becker