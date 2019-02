Rostock

Manchmal bedeutet eine Investition in die Vergangenheit die Zukunft: Erfreuliche und traurige Nachrichten beherrschen dieser Tage die Nachrichten in Mecklenburg-Vorpommern. So bedeuten die gerade erst bekannt gegebenen Urlauberzahlen, dass es sich in Mecklenburg-Vorpommern in ungeahnter Weise gut leben, erleben und erholen lässt. Für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern von größter Bedeutung. Wie viele Menschen leben und arbeiten davon und erst Recht dafür.

Aber ein Land besteht eben aus vielen Facetten. Infrastruktur, Wirtschaft, Natur und eine davon ist das Bewusstmachen, die Pflege und ja die Erhaltung der kulturellen Werte eines Menschenschlages, eines Landes. Mecklenburg-Vorpommern besitzt auch auf diesem Gebiet unermessliches Potential.

Natürlich kann auch ich die Diskussionen über Kosten, Standort oder Sinn eines Archäologischen Landesmuseums durchaus nachvollziehen und verstehen. Viele Bürger haben andere Prioritäten, Nöte, Wünsche oder Sorgen. Aber manchmal bedeutet eine Investition in die Vergangenheit eben die Zukunft. Manchmal ist es notwendig, etwas mehr zu wagen, zu investieren – manchmal muss man etwas beginnen. Die Stadt Rostock, der Standort Stadthafen, die Entscheidung für den Neubau eines Archäologischen Landesmuseum kann, ja muss diese Zukunftsinvestition sein. Eben ein Ort, der die Vergangenheit und Zukunft dieses Landes erlebbar macht. Ein Ort für jeden, den Einheimischen, den Urlauber, den Europäer, den Weltbürger.

Kerstin Bockholt