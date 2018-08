Rostock

Rund 70 regionale und überregionale Aussteller beraten über Karrieremöglichkeiten im Unternehmen und geben Tipps zur perfekten Bewerbung. Neben dem fantastischen Stadionblick erhalten die Besucher auch Informationen zu offenen Stellenangeboten, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studien- und Praktikaangeboten. Bei mehr als 500 verschiedenen Ausschreibungen ist für jedermann etwas dabei. Die Veranstaltung bietet für Schüler, Schulabgänger, Absolventen von Universitäten und Hochschulen, Arbeitssuchende, Jobwechsler oder Rückkehrer die ideale Anlaufstelle, um mit den Firmen persönlich in Kontakt zu treten. Auch dieses Jahr erwartet der Veranstalter um die 3.500 Besucher.

Neben dem klassischen Gespräch bieten viele Aussteller auch die Möglichkeit sich in verschiedenen Bereichen auszutesten. Dies stellt eine gute Gelegenheit dar, um typische Tätigkeiten der Unternehmen kennenzulernen. Das benachbarte Hotel „Sportforum“ zeigt um 11.00 Uhr und 13.00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen, wo man in alle Bereiche der Hotellerie reinschnuppern kann.

Außerdem präsentieren sich mit AIDA Cruises und der Deutschen Post zwei der fünf größten Arbeitgeber Mecklenburg-Vorpommerns. Neben den Stammausstellern wie der Bundeswehr, Bundespolizei und Landespolizei stellt sich dieses Jahr auch die Nachfolgezentrale vor. Hier erfahren die Interessenten alles über Unternehmensnachfolge. Ein Hauch von Hollywood bietet die Vorpommersche Landesbühne mit Ihrer Ausbildung zum/zur Schauspieler/-in.

Interessenten mit Migrationshintergrund sind bei der Jobmesse ebenfalls gerne gesehen und sollten die Chance nutzen, mit regionalen und überregionalen Firmen in Kontakt zu treten und sich über Karrieremöglichkeiten zu informieren. Die dispo-Tf Holding GmbH bietet unter anderem einen Sprachkurs Deutsch in Kombination mit einer Ausbildung an. Egal, mit welchem Hintergrund: Die Jobmesse bietet für jeden Interessierten die perfekte Gelegenheit, sich beruflich (neu) zu orientieren.

Die 6. Jobmesse Rostock findet, mit freundlicher Unterstützung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling, am 06.September 2018 von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr Informationen gibt es unter: https://www.jobmesse-rostock.de und https://www.facebook.com/JobmesseRostock/.