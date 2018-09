Zinnowitz

Wart ihr schon mal auf Usedom? Tommi Eckart: Also wir waren in Ahlbeck, Heringsdorf und wir waren auf der Boddenseite, in Rankwitz.

Gefällt euch die Insel?Inga Humpe: Es ist ein Paradies. Ich glaube, wenn man einmal hier lebt, dann geht man nicht mehr weg. Die Nähe zum Meer und zur Natur ist so intensiv. Wir kennen das aus der Stadt nicht und flippen hier wie junge Hunde aus.

Bleibt ihr nach eurem Konzert noch auf der Insel?Inga Humpe: Können wir leider nicht. Wir müssen Samstag interessanterweise zu einer Nordseeinsel. Direkt von der Ostsee zur Nordsee - haben wir auch noch nie gemacht.

In diesem Sommer hörte man oft euren Hit „36 Grad“. Nervt euch das?Tommi Eckart: Nein, wir freuen uns sogar und beobachten das, wenn es heiß wird. Es ist ja auch schon ein relativ altes Stück. Da ist es natürlich überraschend, wenn das von allein wieder in die Charts geht, weil das viele Leute wie ein Mottostück hören und hören wollen, wenn es heiß ist.Inga Humpe: Wir machen auch immer wieder was anderes mit dem Stück und dadurch erhalten wir uns das frisch.

Was können Besucher am Freitag bei eurem Konzert erwarten?Inga Humpe: Bei uns ging es in den letzten zwei, drei Jahren hauptsächlich ums Tanzen. Ich hab es mir aber schon angeschaut, dass hier Bänke sind. Wir wollen den Leuten sagen, dass sie bitte dem Beispiel Waldbühne folgen und die Bänke raus reißen während wir da spielen. Das wäre toll.

Welche Lieder spielt ihr?Tommi Eckart: Wir spielen schon auch neue Stücke vom letzten Album, weil das Spaß bringt und man sie live darstellen möchte. Aber wir spielen natürlich auch viele Stücke, die für die alten Alben entscheidend waren: „Wir trafen uns in einem Garten“ oder „Ich und Elaine“ und „Somebody lonely and me“, so die bekanntesten und charismatischsten Stücke. Aber es gibt auch immer Überraschungen.

Frau Humpe, sie haben vor kurzem den Fred Jay Textdichterpreis erhalten. Wie war das für sie?Inga Humpe: Es gibt nicht so viele Preise in Deutschland für Songtexte, den und einen Gema-Autorenpreis. Davon einen gewonnen zu haben, hat mich wirklich gefreut. Ich finde es toll, dass Leute die Texte wahrnehmen, weil es viele gibt, die Musik wahrnehmen und nicht auf den Text hören. Deswegen ist es toll, dass da so viel Aufmerksamkeit auf die Texte kam. Die bedeuten für mich auch viel.

Was können Fans in nächster Zeit von euch erwarten?Inga Humpe: Eigentlich ist das unser letztes Sommerkonzert. Wir ziehen uns dann ein bisschen zurück, müssen wieder ins Studio gehen. Wir haben neue Ideen. 2020 gibt es ein 20-Jahre-2raumwohnung-Jubiläum. Da bereiten wir nächstes Jahr alles ein bisschen für vor.

Christin Tute