Sie sind ja für jeden Spaß zu haben. Die Ärzte haben einst alle ihre Gesichter von ihrer Webseite bademeister.com herausgeschnitten. Nun haben sie wieder ihre eigene Webseite gekapert – und damit für Aufruhr bei den Fans gesorgt. Wer die Webseite der „besten Band der Welt“ aufruft, findet erst einmal nicht wie gewohnt den Newsblog, den Shop und Tourdaten – sondern ein Rätsel. Gesucht wird ein Wort mit acht Buchstaben – Anfang Februar lief der erste Countdown. Der erste Buchstabe war ein „A“. Der Song, der hinter der Teillösung des Rätsels lag, ließ so manchen Fan die Luft anhalten:

„Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Und traurig fragst du mich, ist es denn wirklich schon so weit?“ Und weiter: „Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand“ – diese paar Zeilen singen Farin Urlaub, Bela B und Rod in knackigen 50 Sekunden.

Was steckt hinter dem Rätsel ?

Auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ließ das Management der Ärzte nur mitteilen: „Kein Kommentar“. Der zweite Buchstabe war ein „B“ – gab man einen anderen Buchstaben im Rätsel ein, erschien ein „Das war leider nichts!“. Und wieder ein Songschnipsel dahinter. Dieses Mal in knappen 23 Sekunden – rein instrumental. Der dritte Buchstabe steigerte noch mal die Spannung – ein „S“. Nun also doch der von vielen vermutete und befürchtete A-B-S... Abschied?

Vielleicht brauchen die Ärzte auch einfach eine Pause, wurde gemutmaßt. Schließlich hat Bela B gerade seinen Debütroman geschrieben, der am 25. Februar veröffentlicht wurde. Oder ist das ganze doch nur ein Marketing-Gag für die kommende Tour?

Die Ärzte: Ein Hinweis lässt noch eine andere Möglichkeit für den Countdown zu

Die Ärzte haben dem aufmerksamen Fan noch einen kleinen Hinweisschnipsel hinterlassen. Denn in der URL heißt es: „Mit dem Internet nach Polen warum Rene.“ Der geneigte Fan weiß: Diese kleine Zeile bezieht sich auf den Song „Mit dem Schwert nach Polen warum Rene“ von 1993.

Und sie könnte auf die erste Station der im vergangenen Herbst angekündigten Europatour „Miles & More“ hinweisen – schließlich ist die erste Station dort am 16. Mai Warschau. Weitere Stationen sind Amsterdam, Brüssel, Ljubljana, London, Luxemburg, Mailand, Prag, Strasbourg und Zagreb. In Deutschland machen sie für die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „ Rock im Park“ Halt.

Vierter Buchstabe schafft Klarheit

Nun ist endlich der vierte Buchstabe raus – und bei so manchem Fan löst sich die Anspannung: Es ist ein „T“. Kein Abschied also.

Das musikalische Puzzleteil hinter dem vierten Buchstaben beantwortet die Frage nach der Lösung des ökologischen Problems – „schleunigste Verwesung“ rät die KI, die Künstliche Intelligenz. „Damit wenigstens die Tiere überleben.“

Thesen, um welches Wort es sich handelt oder in welchem Zusammenhang das gesuchte Wort steht, gibt es viele. Die These, dass sich die Band auflöst, ist nun vom Tisch – doch hatte durchaus ihre Berechtigung.

Die Ärzte haben sich schon einmal aufgelöst

Die Ärzte haben sich ursprünglich 1982 gegründet, schon einmal haben sie sich aufgelöst – 1988 gab es eine Abschiedstour. Dadurch entstand der Livemitschnitt „Nach uns die Sintflut“. Eine Neuaufstellung 1993 folgte mit Rodrigo González – per Anzeige wurde eine Plattenfirma gesucht; „Die Beste Band der Welt sucht Plattenfirma“. Das erste Album nach der Wiedervereinigung: „Die Bestie in Menschengestalt“. 2012 kam das letzte Album „auch“ heraus.

Eine erstaunliche Neuerung gab es im vergangenen Herbst: Denn obwohl sich die Ärzte lange gegen Streamingdienste gewehrt haben, sind sie seit dem 16. November 2018 auf Spotfiy, Deezer und Co. zu hören.

Die Europatour „Miles & More“ als Abschied der Ärzte?

16.05.2019: Warschau, Proxima

17.05.2019: Prag, Lucerna Music Hall

20.05.2019: Zagreb, Močvara Club

21.05.2019: Ljubljana, Kino Siska

23.05.2019: Mailand, Alcatraz

24.05.2019: Strasbourg, La Laiterie

25.05.2019: Luxembourg, Den Atelier

28.05.2019: Amsterdam, Paradiso

30.05.2019: London, Electric Ballroom

31.05.2019: Brüssel, Ancienne Belgique

