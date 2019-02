Hannover

Andy Burrows & Matt Haig: Reasons to Stay Alive. „Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ heißt Matt Haigs Ratgeber auf Deutsch. Auch Ex-Razorlight-Drummer Andy Burrows hat den Bestseller in schwerer seelischer See gelesen. Jetzt gibt es elf Songs, inspiriert vom Buch, getextet von Haig, komponiert von Burrows. Sie klingen wie Siebzigerjahre-Sofarock, wie Supertramp oder ELO, wie etwas Gutes von früher.

Robert Forster: Inferno. „One Bird in the Sky“ ist sowohl ein leiser Protestsong gegen giftigen Egoismus als auch das Selbstporträt eines Singer-Songwriters, der sich im Lärm dieser Welt nach Stille und Zeit sehnt. Der Sound der Go-Betweens, Forsters alter Band, hallt von weit, weit her. Das ist gut. „Eat only what I eat, breathe only what I breathe, and then leave.“

Steve Gunn: The Unseen in Between. Steve Gunn ist unüberhörbar von den Go-Betweens inspiriert. Auch in seinen Songs dringt Sonnenlicht durch Jalousien, sanft. In „Stonehurst Cowboy“ besingt er seinen verstorbenen Vater. Tony Garnier ( Bob Dylan) zupft den Kontrabass. „Sat for hours, stared at your flowers“, so vieles konnte nicht mehr gesagt werden.

Von Mathias Begalke