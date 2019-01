Lübstorf

Wo ist Provinz? Da, wo weniger Menschen leben? Da, wo mehr Platz ist und mehr Ruhe, die Felder weit und die Verhältnisse ärmlicher sind, die Blicke stolz, die Höfe vollgemüllt? Oder dort, wo alles nur schön und idyllisch ist? Es gibt sie nicht, die eine Provinz. Es gibt Provinzen – überall auf der Welt. Und wenn man von der Region spricht, muss man dazu sagen, welche man meint. Was für die einen Mohn- und Kornblumen, Abgeschiedenheit, Heimat und Kontemplation sind, bedeutet dem anderen die Hölle am Menschen, the dark side of the moon und dahinter, Stolz, Vorurteil und der Allerwerteste der Welt. Die Provinz ist überall. In Brandenburg, Thüringen, Südengland oder Indien. Schloss Wiligrad in Lübstorf am Schweriner See – also dort, wo die Provinz auf jeden Fall zu Hause ist – zeigt in der Ausstellung „ Hinterland“ vier fotografisch-dokumentarische Positionen zum Thema Provinz. Die Fotografen Werner Mahler (68) aus Oranienburg, Anne Schönharting (45), Ina Schoenenburg (39) und Tobias Kruse (39) aus Berlin gehören alle der Berliner Fotoagentur „Ostkreuz“ an. In Wiligrad stellen sie ihre sehr persönlichen Dokumentationen verschiedener Regionen zur Schau.

Werner Mahler hat das thüringische Dorf Berka 1977 für seine Diplomarbeit – damals noch in schwarz-weiß – fotografiert. Tobias Kruse war zu Besuch im Armenhaus Englands, dem Ort Jaywick im Süden, das zum ärmsten Dorf des Landes gewählt und vom britischen Privatfernsehen in der Soap „Benefiz by the sea“ auch schon gehörig gerupft wurde. Ina Schoenenburg hat unter dem Titel „Schmale Pfade“ ein Fotoporträt der deutsch-polnischen Grenzregion in Brandenburg gefertigt. Und Anne Schönharting hat das südostindische Auroville besucht – ein Städtchen, das nach der Idee einer universellen Stadt erbaut wurde, in der Menschen aller Religionen paritätisch zusammenleben. Der Verein Schloss Wiligrad benennt die Klammer der Schau so: „Das Hinterland ist der Zwilling der Provinz und mit der wollen die meisten Menschen nichts zu tun haben. Hinterland als Raum für Utopien und Ort der Entfaltung, als schaurig schönes Herkunftsgelände derer, die ihm entflohen sind, aber eben auch als bisweilen immer noch vernachlässigte Gegend, in der vergessene Menschen wohnen.“ Dort, wo andere Urlaub machen, und die, die nicht mehr wegkönnen, stolz auf ihr Bleiben und die vermeintliche Schönheit ihrer Bleibe sind – oder eben auch nicht, dann wendet sich dieser Stolz sichtbar in Trotz.

Agentur Ostkreuz Die FotoagenturOstkreuz wurde im Jahr 1990 von sieben ostdeutschen Fotografen gegründet. Der Name beschreibt den Berliner Bahnhof in Friedrichshain, der wie eine Windrose in alle vier Richtungen weist. Die Fotografen verorteten sich damit im Osten der Republik und international. Ostkreuz gehören 22 Fotografen an.

Bei Mahler klingt das 1977 noch eher nach Idylle und einem definierten Heimatbegriff: „Er porträtierte Menschen verschiedener Generationen und nahm die Plätze und Anlässe auf, an denen sie sich trafen: den Bäcker, den Konsum, den Sportplatz, das Feld, die Jugendweihe, die Hausschlachtung. Es entstanden Ansichten eines Dorfes, das alles hat, was zu einer Gemeinschaft gehört.“ Schoenenburg bringt von 2014 bis 2016 aus dem Brandburgischen schon Szenen mit, „die voller Brüche sind und gleichzeitig faszinieren“. Die Menschen auf ihren Bildern werden in der Schau als „traumverloren“ charakterisiert und sind es zum Teil durchaus. Kruse erzählt in seinen Bildern recht schonungslos von einer Region, die abgehängt wurde. Jaywick, dieser ärmste Ort von England und Wales, wo mehr als die Hälfte der Menschen von staatlicher Hilfe lebt, die Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent und die Hoffnungslosigkeit noch weit darüber liegen, wo man Drogen aller Art leichter bekommt als frische Lebensmittel und wo 2016 die größte Mehrheit des Ortes für den Brexit gestimmt hat. Und doch ist es Kruse gelungen, auch hier eine Mischung aus Stolz, Trotz und Vorurteil einzufangen. Der Stolz im Blick mancher Menschen sagt zwar sehr deutlich: „Du mich auch!“ Aber er ist da. Andere hingegen scheinen müde, ausgelaugt, fertig mit der Welt – und doch ist da Würde.

Die vier Ostkreuz-Fotografen nähern sich dokumentarisch und zum Teil auch recht krass ihren Sujets und den Menschen dort. Aber sie treten ihnen nicht zu nahe. Tobias Kruse, der in Waren an der Müritz geboren wurde, in Schwerin und Seehof bei Lübstorf aufgewachsen ist und nun in Berlin lebt – also per Biographie ausgewiesener Experte für das Spannungsverhältnis von urbaner und provinzieller Region ist – sorgte mit seiner Eröffnungsrede am Samstag in Wiligrad auch für kontroverse Gespräche. Einige der mehr als 60 Vernissage-Besucher zeigten sich verstört bis empört. Meine Heimat ist immer mein Schloss, das auch im Geiste zu verteidigen ist. Dabei will Kruse nichts anderes sagen, als das Provinz eben nicht nur Idylle ist, sondern dort auch Probleme wohnen (Anbindung, Nahverkehr, Infrastruktur, Netzanbindung etc.), mit denen die Menschen – ob Einheimische oder Besucher – klarkommen müssen und dort auch Menschen wohnen, die Probleme produzieren. Warum auch immer. Aber da unterscheidet sich das Hinterland ja nun auch wieder nicht von der Metropole – oder gar der Hauptstadt.

Wobei Kruse eben auch sehr persönlich, augenzwinkernd, selbstironisch und versöhnlich aus seiner Rede ausstieg: „Dieser Blick auf das Hinterland stammt von vier Fotografinnen und Fotografen, die ihre Kindheit und Jugend zu wesentlichen Teilen auf dem Land verbracht haben, und sich erst später entschieden, in die Stadt zu ziehen. Und deswegen ist dieser Blick auf das Hinterland immer auch ein bisschen wehmütig. Und immer auch ein bisschen von oben herab und verbunden mit Dankbarkeit darüber, dass man in der Stadt wohnt – aber genauso verbunden mit der heimlichen Hoffnung, und das sagt natürlich keiner laut, dass wir eigentlich alle lieber auf dem Land leben würden. Wenn es nur . . .“

Michael Meyer