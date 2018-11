Kopenhagen

Er war der Letzte. Der Letzte aus jenem dänischen Gauner-Trio, das mit seinen Filmen die DDR-Kinos füllte. Er war der flotte Benny mit kariertem Jackett, Hut, Hosen ohne Wasserstandsmeldung und gelben Strümpfen. Der schlaksige Kerl, der in der Defa-Synchronisation stets mit der Stimme von Peter Dommisch (einmal Kurt Kachlicki) jenen Staune-Satz ausstieß, der es in die DDR-Alltagssprache schaffte: „Mächtig gewaltig, Egon!“ Der Benny, das war die Rolle seines Lebens. Ohne ein Casting gab Olsenbanden-Regisseur Erik Balling sie 1968 Morten Grunwald.

Man kannte sich – aus dem Agenten-Lustspiel „Kaliber 7,65 – Diebesgrüße aus Kopenhagen“ (1965), aus der Komödie „Martha“ (1967) und anderen Produktionen. Mitte 30 war Morten Grunwald, der Sohn eines deutschen Bildhauers, der nach dem Ersten Weltkrieg nach Dänemark auswanderte, als er für 14 Filme zum linkischen Möchtegern-Gangster wurde. Dabei gehörte seine große Liebe gar nicht dem Kino, sondern dem Theater.

Sein Berufswunsch stand schon als Jugendlicher fest

Schon als Jugendlicher, als er das erste Mal im Parkett in seiner Heimatstadt Odense vor einer Bühne saß, stand sein Berufswunsch fest. Er machte in der Statisterie mit, studierte von 1959 bis 1960 in Kopenhagen an der Schauspielschule des Königlichen Theaters, blieb dort ein Jahr, hatte seinen ersten Filmauftritt, wurde freischaffend und erhielt bereits Mitte der 60er Jahre einen Bodil, den in Dänemark begehrten Schauspieler-Kinopreis für seinen Auftritt in „Jungfernstreich“.

Durch ein Unglück begannen 1971 für Morten Grunwald jene langen Jahre als Darsteller, Regisseur – und Theaterdirektor. Als das Haus, an dem Morten und Ehefrau Lily Weiding engagiert waren, geschlossen wurde, sagte er: Okay, dann mache ich es eben selber. So kam er zum Bristol-Theater, zum Betty Nansen Theater in Frederiksberg, zum Ostre Gasvaerk Theater in Kopenhagen, einem Ex-Gaswerk. 1976 landete Morten Grunwald mit Samuel Becketts „Warten auf Godot“, inszeniert von seiner Ehefrau Lily (Hochzeit 1980), einen Hit. Auch, weil er mit Ove Sprogoe (Estragon) und Poul Bundgaard (Pozzo) die Olsenbande versammelt hatte. Morten spielte den Vladimir.

In Dänemark ein Star

Beckett blieb über diesen ersten Erfolg hinaus eine Leidenschaft von Morten Grunwald. Anfang 2017 inszenierte er „3 x Beckett“ in Kopenhagen, noch im Juni 2018 gastierte er mit einem Beckett-Programm in der Berliner Volksbühne. Da war er so konzentriert wie immer, hörte genau in jeden seiner Sätze hinein, um den Sinn dahinter zu erkunden. Er feierte in Kopenhagen bei Nordisk Film 50 Jahre Olsenbande, kam ins Potsdamer Filmmuseum in die Olsenbanden-Schau – und war in einer MDR-Doku zum Jubiläum zu sehen. 2012 saß er in der Autorenarena der „Leipziger Volkszeitung“ bei der Buchmesse, plauderte über sein Leben mit und ohne Olsenbande.

In Dänemark war Morten Grunwald, der Mann mit den dichten weißen Haaren und dem Bart, durch seine zahlreichen Film- und TV-Auftritte ein Star. Besonders sein Ernst Nyborg in „Matador“, der Serie von Erik Balling, traf den Nerv der TV-Zuschauer. Seinen letzten Kinoauftritt hatte er vor vier Jahren in „Silent Heart“ von Bille August. Er ist Poul, Arzt und Ehemann einer Kranken, der er – nach einem Familientreffen – beim Sterben hilft. Eine stille Rolle, ganz ruhig gespielt.

Am Mittwoch ist Morten Grunwald, der an Lungenkrebs litt und eine Behandlung ablehnte, gestorben – mit 83 Jahren.

Von Norbert Wehrstedt/RND