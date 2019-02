Zinnowitz

Komik ist harte Arbeit – das weiß der Berliner Regisseur Oliver Trautwein nur zu gut. „Wenn die Pointe exakt getimt ist und die Zuschauer fast umfallen vor Lachen, ist das Gefühl fast so gut wie Sex“, sagt der 55-Jährige und lacht. Dabei setzt Trautwein weniger auf oberflächliche Heiterkeit, immer schwingt bei seiner Komik eine tiefere Ebene mit. „Wenn du innen nicht tieftraurig bist, kannst du nicht lustig sein“, sagt er. Und: „Wenn wir gut sind, bleibt dem Zuschauer das Lachen im Halse stecken.“ Darauf setzt der Regisseur auch bei seiner aktuellen Inszenierung von „Farm der Tiere“, die am 14. Februar an der Vorpommerschen Landesbühne Premiere hat.

George Orwells politische Parabel birgt eine Reihe tragikomischer Momente. „Ich habe hier einen kompletten Bauernhof, das hat schon eine abstruse Komik“, sagt Trautwein im Hinblick auf seine grunzenden, gackernden und wiehernden Schauspieler. Aber eben nur vordergründig. Bei Orwell wagen die Tiere der „Herren-Farm“ den Aufstand für ein besseres Leben und verjagen den Bauern. Die Revolution scheitert an dem Machtanspruch der Schweine. Die Ideale einer freien Gesellschaft werden verdrängt von den Mechanismen einer Diktatur. Für Trautwein hat dieser Stoff eine traurige Aktualität. „Besonders vor dem Hintergrund beängstigender nationalistischer Tendenzen in Europa“, so Trautwein, der die Tiere in seiner Inszenierung über Lautsprecher mit Fremdtexten von den Identitären und Vertretern der AfD beschallen lässt. Bei seiner Inszenierung setzt er auf Konfrontation und den ein oder anderen Schockmoment. „Ich hole die Brachialität der Gesellschaft auf die Bühne“, sagt er. Mehr will er vorab nicht verraten.

Mehrfach inszenierte Trautwein als Gastregisseur an der Vorpommerschen Landesbühne. „Die Arbeit mit ihm ist sehr konzentriert, aber auf eine lockere Art“, sagt Darstellerin Anna Jamborsky. Das könnte auch daran liegen, dass Trautwein selbst fast sein ganzes Leben auf der Bühne stand. „Ich sehe mich in erster Linie als Schauspieler. Zur Regie bin ich erst spät gekommen“, verrät der 55-Jährige. Das sei keine Voraussetzung für einen guten Regisseur. „Aber ich weiß, wie es den Schauspielern da oben geht. Das erleichtert die Sache.“

Dass Trautwein, der 1963 in Düsseldorf geboren wurde, seine Kindheit in Pittsburgh ( USA) verbrachte und in München Abitur machte, zur Schauspielerei kam, war eher Zufall. „Mein Vater wollte, dass ich Jura studiere“, erinnert sich Trautwein. Aber als er bei einer Schulaufführung erstmals den Faust spielt und die Begeisterung des Publikums spürt, ist es um ihn geschehen. „Ich habe mich gegen den Widerstand meiner Eltern durchgesetzt und mich an der Schauspielschule beworben“, verrät er. Er studiert an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, sammelt nebenbei Schauspielerfahrungen unter anderem bei den Regisseuren Michael Schottenberg und Karl Welunschek.

Es folgen Engagements an der Württembergischen Landesbühne Esslingen, am Staatstheater Braunschweig, den Städtischen Bühnen Chemnitz und am Schauspiel Frankfurt, wo er unter anderem Rollen, wie dem „Othello“, „Macbeth“ oder „Mackie Messer“, Leben einhaucht.

Bei den Proben zu „Farm der Tiere“: Regisseur Oliver Trautwein mit Ensemblemitgliedern der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Regie habe ihn schon immer interessiert, sagt Trautwein. Zunächst scheitert er an den eigenen Ansprüchen. „Ich habe gedacht, ich kann es nicht.“ Trotzdem arbeitet Trautwein als Dozent mit Schauspielstudenten. Aus dem Szenestudium entwickelt sich seine Debütarbeit als Regisseur im Theater Chemnitz. Danach gab es „Standing Ovations“ und ich habe gemerkt, dass es mir wahnsinnigen Spaß macht, das tut es bis heute.“ Einen dieser Glücksfälle, nennt Trautwein es selbst. Oft ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Viele Jahre steht er als Mitglied des renommierten Kabarett-Theaters „Die Stachelschweine“ auf der Bühne, dreht für Film und Fernsehen und ist unter anderem im „Tatort“, „In aller Freundschaft“ und Tom Tykwers Kinofilm „The International“ zu sehen, der 2009 die Berlinale eröffnete.

Der Humor, für den 55-Jährigen ist er zugleich Waffe und Schutz, „im Leben wie auf der Bühne“, sagt Trautwein. „Es gibt Regisseure, die brüllen nur rum. Dazu gehöre ich nicht. Ich hab’s gern entspannt.“ Vielleicht auch, weil die Bühne für ihn ein geschützter Ort ist. „Auf der Bühne lebe ich ein anderes Leben. Es gibt keine Zwänge. Ich kann meiner Fantasie freien Lauf lassen, abschalten. Ich bin außerhalb von Zeit und Raum. Ich bin einfach frei.“

Stefanie Büssing